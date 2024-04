Após retorno, Paulinho é opção no Corinthians para estreia na Sul-Americana

Paulinho, que se recuperou recentemente de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, voltou a disputar um jogo após 10 meses. O volante entrou em campo na última quarta-feira, no amistoso contra o Londrina, vencido pelo Corinthians por 3 a 0, e é opção para a estreia na Copa Sul-Americana.

O jogador atuou durante quase 30 minutos no amistoso e está à disposição do técnico António Oliveira, que deve manter, inicialmente, o ídolo corintiano no banco de reservas, com a possibilidade de entrada na segunda etapa do jogo.

António Oliveira deve optar por manter Paulinho na reserva para preservar o retorno do volante. O jogador ainda não tem condições físicas para jogar os 90 minutos de uma partida, mas está nos planos do treinador português para a sequência da temporada.

Paulinho de volta! ?? Após 3??0??8?? dias, nosso camisa 18 retornou aos gramados! Que seja um ótimo retorno! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/fXgX7mCJWI ? Corinthians (@Corinthians) March 28, 2024

Após o retorno diante do Londrina, Paulinho deve voltar a ganhar espaço no elenco do Corinthians. O volante tem contrato com o Timão até o final de junho deste ano, e sua renovação ainda será motivo de discussão entre a comissão técnica e a diretoria.

A estreia do Corinthians na Sul-Americana acontece nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing-URU, no estádio Centenário, em Montevidéu. O Alvinegro está no Grupo F da competição, que também conta com Argentinos Juniors-ARG e Nacional-PAR.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.