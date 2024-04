Após desembarcar, Grêmio realiza trabalho de recuperação em hotel na Bolívia

O Grêmio desembarcou na tarde desta segunda-feira na Bolívia, para a estreia na Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), diante do The Strongest-BOL. A delegação está em Santa Cruz de La Sierra, onde ficará concentrada até amanhã, quando embarca para La Paz, cidade do jogo. No hotel, o elenco realizou um trabalho com foco na partida.

O técnico Renato Gaúcho e sua comissão técnica passaram aos jogadores atividades de recuperação, com exercícios sem bola.

O goleiro Marchesín, que vai estrear pelo Grêmio na Libertadores, comentou sobre a expectativa de defender o Tricolor Gaúcho na competição, e também sobre a altitude do local da partitda.

O TRABALHO NÃO PARA ???? Após chegada na Bolívia, os atletas realizaram um treino de recuperação da viagem na concentração Tricolor. Após as atividades, o nosso goleiro Marchesín falou sobre a expectativa da nossa estreia na #Libertadores2024!#CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/gjA5YqHN7d ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 1, 2024

"Muito feliz por essa experiência nova na Libertadores, representar uma equipe como o Grêmio, com tanta história, a verdade é que qualquer jogador fica com uma felicidade enorme. Sabe que amanhã jogamos contra uma equipe daqui da Bolívia, em uma altura que não é fácil, mas temos grandes jogadores, temos um grupo muito competitivo, sigo na expectativa que gera de começar uma nova competição e deixar tudo por essa camisa que tem como origem muita história, e é um prazer muito grande poder estar aqui", disse o goleiro.

O Grêmio integra o Grupo C do torneio. Além do The Strongest, a equipe também vai enfrentar Estudiantes-ARG e Huachipato-CHI na primeira fase da Libertadores.