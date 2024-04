Aniversariante, Jaqueline recebe surpresa em apresentação à Seleção Brasileira feminina

A atacante Jaqueline Ribeiro, do Corinthians, recebeu uma grande surpresa neste domingo ao se apresentar à Seleção Brasileira feminina. Na concentração, houve uma comemoração de aniversário em homenagem aos seus 23 anos.

Presença constante nas seleções de base, a atleta falou sobre a sensação em retornar à equipe nacional e celebrar esta data junto de suas companheiras.

"Estou muito feliz em comemorar meu aniversário nesse momento de convocação. É sempre muito especial estar aqui. Estava trabalhando firmemente para voltar a ser convocada. Vou dar o meu melhor e aproveitar essa oportunidade", afirmou.

Os detalhes da chegada! Já estamos em Atlanta para a disputa da SheBelieves Cup! Vamos! ?? ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/3L1OTGzSs4 ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 1, 2024

Além disso, Jaqueline também destacou sua confiança na comissão técnica do Brasil, especialmente no técnico Arthur Elias, com quem trabalhou no Corinthians em 2022 e 2023.

"Confio muito no trabalho da comissão, e estou muito feliz em trabalhar com eles novamente, mas agora vestindo essa camisa especial. Tenho certeza que essa nova comissão irá levar a seleção a lugares altos", concluiu.

A Seleção realizará seu primeiro treino em preparação para a SheBelieves Cup nesta segunda-feira, no Georgia Sports Park, em Atlanta, nos EUA. A equipe nacional estreia no torneio na sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), contra o Canadá, no Mercedes-Benz Stadium.