Agente protege Vini no combate ao racismo: 'Não podemos deixá-lo numa fria'

Frederico Pena, empresário de Vini Jr, contou que o próprio atacante do Real Madrid é o responsável pelas iniciativas de combate ao racismo. Equipe que cerca o craque trabalha para municiar e mapear situações de perigo.

O que aconteceu

O empresário, que também cuida da carreira de Endrick, disse que tem o papel de potencializar cada ação de Vini Jr. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar amanhã (1).

[As iniciativas contra o racismo] são 100% dele. O que nós fazemos é potencializar. É comprar a briga dele e fazer com que ele tenha mais força para brigar. A gente o alimenta de possibilidades, atributos, conselhos. Mas é uma briga 100% dele. [...] É importante fazer a gestão da comunicação. A gente não pode deixá-lo 'numa fria'. Ele não começou uma guerra contra o racismo do nada. Ele sofreu o racismo. [...] Na batalha contra o racismo, ele se torna símbolo de algo e inspira outras pessoas. Mas é um assunto complexo. Se colocar ele para ser sabatinado - ele tem 23 anos -, ele pode [não responder bem].

O empresário destacou que incentiva seus atletas a investirem na parte social a partir de determinado ponto da carreira. Pena recordou que o foco de Vini Jr é a educação.

A gente incentiva os atletas a - a partir de um ponto em que ele alcança uma certa estabilidade - pensar no social, no legado dele. Isso faz parte do nosso planejamento de carreira. Tem essa parte, que é o terceiro setor. As iniciativas do Vini Jr são no setor de educação.

Frustração por Paquetá fora do City

Empresário também de Lucas Paquetá, Frederico Pena admitiu que ficou frustrado quando o meio-campista do West Ham negociou com o Manchester City, mas não fechou com o clube. Na época, os atuais campeões da Europa desistiram da contratação após o vazamento de uma investigação de um suposto envolvimento do brasileiro com apostas - o que também tirou Paquetá da seleção por algum tempo.

Frustrou, lógico. Muito. Mas tem uma próxima janela em três meses. Vamos ver. É uma situação que foge do controle de todos. Só uma entidade pode decidir, dar fim [ao caso]. O que existiu em agosto, é importante dizer, e que foi divulgado, é um processo de investigação. Não é nenhuma acusação, não há um processo em andamento. Ele não é réu. E isso vazou.

A transferência de Douglas para o Barcelona

Responsável pela ida de Douglas, ex-lateral direito do São Paulo, para o Barcelona, Frederico Pena detalhou a transferência, que, na época, pegou muitos torcedores de surpresa. O empresário explicou porque ela fazia sentido para o mercado.

O Douglas, na época, era um dos principais, senão o principal lateral direito do futebol brasileiro. Ele jogava em um clube que é um dos maiores do futebol brasileiro, o São Paulo. Esse clube tem uma marca relacionada a atletas que foram para a Europa e fizeram muito sucesso. [...] E o Barcelona estava buscando naquele ano um lateral direito para a reserva. Não era para substituir o Daniel Alves. Eles tinham um problema de reposição. O Douglas foi contratado para entrar em alguns jogos. Não foi contratado como foi o Neymar.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.