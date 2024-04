A caminho do Botafogo, Artur Jorge avalia vitória do Braga como último jogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Artur Jorge já fala em tom de despedida do Braga (POR). Após a vitória sobre o Portimonense, por 5 a 3 hoje (1), o treinador avaliou que este deverá ter sido seu último jogo pelo clube português antes de se transferir para o Botafogo:

A situação é muito clara. Há um acordo entre os clubes para poder contar com os meus serviços com o Botafogo, coisa que só faria depois desse jogo porque era meu compromisso fazer essa partida, para tentar ganhar. O acordo está assinado entre os clubes e, agora, será analisado por mim, porque também me agrada. É muito provável que hoje tenha feito meu último jogo pelo Sporting Braga

Artur Jorge, à TV portuguesa "Sport TV"

Aqui as palavras de Artur Jorge sobre Botafogo à @sporttvportugal pic.twitter.com/Xgg0bH4m7I -- Arthur Quezada (@ArthurQuezada) April 1, 2024

O que aconteceu

Artur Jorge tem contrato por mais um ano com o Braga e a multa é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53,9 milhões). Dono da SAF alvinegra, John Textor garantiu que esta questão financeira já está acertada.

A tendência é que o treinador assine um contrato até o fim de 2025 com o Botafogo. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Artur Jorge se mostrou satisfeito com o trabalho realizado no Braga. Sob seu comando, a equipe conquistou a Taça da Liga de Portugal e se classificou à Liga dos Campeões, onde foi eliminada na fase de grupos. Atualmente, o time ocupa a quarta colocação do Campeonato Português.