Volta de Wellington Rato é esperança para Carpini ter um São Paulo mais criativo

Wellington Rato está de volta ao time do São Paulo. O meia-atacante vem treinando normalmente com o restante do elenco e deve ser uma das novidades do Tricolor para a estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina.

Wellington Rato participou do jogo-treino contra o Atlético Mogi neste sábado, no CT da Barra Funda, e parece ter deixado para trás a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda que o tirou da reta decisiva do Campeonato Paulista.

A volta de Wellington Rato não poderia vir em melhor momento. O meia-atacante é o líder em assistências do São Paulo neste ano, com três passes para gol, e costuma protagonizar diversas jogadas de perigo da equipe.

Rato se destaca pelo seu bom chute de fora da área, vide o gol marcado na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Morumbis, além dos cruzamentos na área, tipo de jogada que favorece, principalmente, o centroavante Jonathan Calleri.

Em um momento que o São Paulo não vem se destacando por sua grande criatividade, muito pelo contrário, tem sofrido bastante para criar boas oportunidades de gol, a presença de Wellington Rato em campo é extremamente positiva.

Aos 31 anos, Wellington Rato já mostrou o quanto pode agregar à equipe, é experiente e já conquistou dois títulos com a camisa do São Paulo. Dentro de campo, suas características podem alavancar e muito o poder de criação tricolor.

Na próxima quinta-feira, o time voltará ao palco da final da Copa Sul-Americana de 2022, em que perdeu para o Independiente del Valle, do Equador. Wellington Rato ainda não defendia o São Paulo na ocasião, mas certamente seus companheiros vão querer voltar para casa com um resultado positivo na bagagem após a frustração vivida em Córdoba há duas temporadas.