Vila Nova x Atlético-GO: confira possíveis escalações onde assistir ao Goiano

No fim da tarde deste domingo, Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano. A partida será às 17h30 (de Brasília) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Onde assistir

A TV Cultura e a afiliada TV Brasil Central transmitem a partida.

Possíveis escalações

Vila Nova

Dênis Júnior; Matheus Pivô, Ruan Santos, Juan Quintero e Roberto; Ralf, João Vitor e Bruno Matias; Estevão, Henrique Almeida e Alesson.

Técnico: Márcio Fernandes.

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Baralhas, Roni, Shaylon e Alejo Cruz; Luiz Fernando e Rodríguez.

Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

O árbitro da partida será André Luiz Castro, com os assistentes Hugo Correa e Tiego dos Santos.