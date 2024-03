Velo Clube vence o Juventus e fica perto da elite do Paulistão

O Velo Clube deu um passo fundamental para retornar à primeira divisão do Paulistão, algo que não ocorre desde 1979. Neste domingo, o time de Rio Claro venceu o Juventus por 1 a 0 na Rua Javari, na capital paulista, e ficou perto da vaga na final da Série A2 do Estadual - os dois finalistas do torneio sobem de divisão.

O gol da vitória dos visitantes foi marcado pelo atacante Caio Mancha. Agora, o Velo Clube joga por um simples empate para conquistar a classificação. Se perder por um gol de margem, a decisão vai para os pênaltis. O Juventus avança caso consiga dois gols de vantagem.

O duelo de volta será no próximo sábado, a partir das 15h10. O Velo Clube terá a vantagem de jogar em seus domínios, no estádio Benitão, em Rio Claro.

Na outra semifinal da Série A2, tudo igual. Noroeste e Portuguesa Santista empataram neste sábado sem gols e vão decidir a vaga no próximo final de semana em Santos.