Veja o gol decisivo e a comemoração de Otero na ida da final do Paulistão

O meia Romulo Otero fez o gol da vitória do Santos contra o Palmeiras, na partida de ida da final do Paulistão, e comemorou igual Neymar (assista acima).

O que aconteceu

O venezuelano de 1,65m marcou de cabeça logo na volta do intervalo. Aos três minutos do segundo tempo, ele se antecipou a Piquerez e testou livre na pequena área para decidir o primeiro confronto.

Ele fez a comemoração de Neymar, que estava na Vila. O atacante de 32 anos do Al-Hilal entrou no gramado antes do início da partida, levando a taça do Paulista, e torceu pelo Peixe.

O jogo de volta será no próximo domingo (7), no Allianz Parque. Com o resultado da ida, o Santos tem a vantagem do empate. Uma vitória do Palmeiras por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.