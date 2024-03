Torcida do Santos recebe elenco com festa no entorno da Vila antes da final contra o Palmeiras

31/03/2024 16h52 A Vila Belmiro está em festa neste domingo de Páscoa. Pouco antes da grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, a torcida do Santos recebeu o ônibus que transportava o elenco rumo ao estádio em ritmo animado. O entorno da Vila foi tomado por torcedores alvinegros de todas as idades, que promoveram um verdadeiro mar branco. Na chegada dos jogadores, os santistas acenderam sinalizadores, tremularam bandeiras e dispararam muita fumaça, além de cantar músicas tradicionais de incentivo ao Peixe. Torcida do Santos fez grande festa na chegada do elenco à Vila Belmiro De volta à uma final estadual após oito anos, o Santos tenta encerrar uma incômoda fila de títulos. Antes de chegar à decisão, a equipe de Fábio Carille despachou a Portuguesa nas quartas de final, nos pênaltis, e bateu o Red Bull Bragantino nas semis, em jogo realizado na Neo Química Arena. A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h (de Brasília), pela primeira partida da final contra o Palmeiras. Já a volta está marcada para semana que vem, no dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.