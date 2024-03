Tite vai usar força máxima no Flamengo no próximo jogo contra o Nova Iguaçu

O Flamengo abriu vantagem e está perto de conquistar mais um título do Campeonato Carioca. No primeiro jogo da final contra o Nova Iguaçu, o time de Tite venceu por 3 a 0, neste sábado, no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo pode até perder a partida de volta por dois gols de diferença que fica com o título. Em meio à maratona de jogos que se inicia, com Copa Libertadores pela frente, Tite não pensa em poupar no segundo jogo da decisão, no próximo domingo.

"Não (mudar o time). Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante. E isso nos fortalece em uma ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é a primeira possibilidade de retrocesso que tem. Estou falando de coração aberto", explicou Tite.

O segundo jogo da final do Carioca será entre agendas do Flamengo na Libertadores. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro estreia no Grupo E contra o Millonarios, às 19h (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Depois, no dia 10, o clube carioca recebe o Palestino, do Chile, no Maracanã.

Já a decisão do Campeonato Carioca está marcada para o dia 7, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Maior campeão do estado, com 37 conquistas, o Fla está perto de mais um título e vai com força máxima.