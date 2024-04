Seleção Brasileira goleia Paraguai e é campeã do Sul-Americano feminino sub-17

Neste domingo, pela semifinal do Sul-Americano feminino sub-17, a Seleção Brasileira goleou o Paraguai pelo placar de 5 a 1, no Estadio Carfem, em Ypané (PAR). Assim, a equipe comandada por Simone Jatobá conseguiu conquistar o título de forma invicta.

Antes, na última quinta, o Brasil já havia carimbado a vaga para o Mundial da categoria ao empatar com a Colômbia, por 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular final. A Copa do Mundo será disputado na República Dominicana, no mês de outubro.

PENTACAMPEÃS! ????? Fizemos valer! Comemora, Brasil! A #SeleçãoFemininaSub17 conquista mais um título do Sul-Americano da categoria! Parabéns, meninas! Que campanha! ?? pic.twitter.com/cM2SrtISDu ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 1, 2024

A Seleção Canarinha marcou os três primeiros gols da goleada antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O primeiro foi de Juju Harris, aos 11 minutos. Giovanna Waksman marcou o segundo aos 13. E, aos 20, Aninha fez o terceiro brasileiro.

O Paraguai descontou logo no início da etapa complementar, aos 2 minutos, com Cristian Martínez. Porém, o Brasil permaneceu com o controle da partida e e ampliou o placar, aos 11 minutos, com Kalena. Aos 31 minutos, para fechar a conta, Sofia cravou o quinto.

A conquista deste domingo, no Paraguai, é o quinta da Seleção Feminina no Sul-Americano. A Amarelinha venceu também em 2010, 2012, 2018 e 2022.