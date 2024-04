São Paulo vence FC Dallas e garante quarto título da Dallas Cup Sub-19

Neste domingo, o São Paulo chegou ao seu quarto título da Dallas Cup Sub-19 ao vencer o FC Dallas pelo placar de 3 a 2. A final ocorreu no Toyota Soccer Center, em Frisco (EUA), e os gols do Tricolor foram cravados por Lucas Ferreira, Bernardo e Igor.

O Tricolor inaugurou o marcador aos 14 minutos de jogo com Lucas Ferreira, que contou com assistência de Ryan Francisco. Todavia, ainda no primeiro tempo, aos 37, de pênalti, e aos 43, em um contra-ataque, o FC Dallas virou a partida.

Na etapa complementar, o São Paulo conseguiu marcar o gol de empate aos 21 minutos com Bernardo, que precisou de passe de Alves para balançar as redes. Aos 34, a equipe conseguiu o terceiro tento com Igor, com assistência de Ryan Francisco, a segunda do jogador no confronto.

Assim, o clube paulista chega ao seu quarto título da competição internacional com 100% de aproveitamento. Antes de golear o Fulham, da Inglaterra, na semifinal, o Tricolor venceu o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e o CF Monterrey, do México nas duas primeiras rodadas.

A Dallas Cup Sub-19 é uma competição de categorias de base que ocorre anualmente na cidade de Dallas, no Texas, e é reconhecida como uma das mais destacadas tanto nos Estados Unidos quanto mundialmente.

O São Paulo completou sua oitava participação no torneio com seis finais e quatro troféus levantados. Além de 2024, foi campeão em 1995 sobre o Milan, em 2007 sobre o Chelsea e em 2009 sobre o Vancouver Whitecaps.