São Paulo fecha parceria para alavancar plataforma própria de streaming

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo fechou uma parceria com a plataforma de tecnologia Siprocal para impulsionar a SPFC Play, sua plataforma de streaming.

O que aconteceu

O clube visa ao crescimento de sua base de usuários e a ampliação de ações publicitárias. A plataforma utiliza acesso direto a audiências e inteligência de dados para promover novas conexões e conversões de forma a ajudar na monetização da base de usuários.

A SPFC Play foi lançada em outubro de 2022, soma 221 mil inscritos e rompeu a barreira de 5 milhões de visualizações. O streaming oferece conteúdos exclusivos, além de coletivas e treinos.

A parceria será oficializada na terça-feira (2), em evento no MorumBIS.

Com a publicidade direcionada, anunciantes conseguem atingir seu público no momento certo, aumentando a relevância e o impacto das suas mensagens. Nossa solução leva para a SPFC Play a oportunidade de anunciantes atingirem seu público-alvo de uma maneira mais assertiva, gerando um maior engajamento e lembrança com os torcedores Yassue Inoki, diretora de desenvolvimento de negócios da Siprocal

Vemos esta parceria como mais um jeito de abraçar novos tipos de publicidade e impactar nossos torcedores de uma forma estratégica Eduardo Toni, direto de marketing do São Paulo

