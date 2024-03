Resumo esportivo: Calderano perde final de torneio na Coreia do Sul

O Brasil ficou próximo de comemorar um título importante no tênis de mesa. Hugo Calderano bateu na trave no WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul: acabou derrotado na final do torneio.

O brasileiro foi superado pelo chinês Liang Jingkun. O representante asiático venceu por 4 games a 1 (11/6, 6/11, 11/8, 11/7 e 11/5).

Veja outros resultados do esporte brasileiro neste domingo:

Vôlei de praia

Taiana Lima e Talita faturaram a medalha de bronze no Challenger de Saquarema. Na disputa do terceiro lugar da competição, a dupla bateu Hegeile e Vitoria por 2 sets a 1

Tiro com arco

O Brasil teve um dia de mais conquistas no Campeonato Sul-Americano da modalidade. Ana Machado ganhou a medalha de ouro para o país. Já Ana Teodoro, Rafael Kawakani e Renata Barros ficaram com a prata. Por fim, Bianca Rodrigues levou o bronze no evento.

Judô







O Brasil bateu na trave na disputa por medalhas no Grand Slam em Antalya, na Turquia. Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva Baby (+100kg) ficaram próximos de conquistar o bronze, neste domingo. Porém, os pódios escaparam na última luta.

Com isso, o Brasil encerrou sua participação no Grand Slam turco com a prata de Jéssica Lima (57kg) e o bronze de Guilherme Schimidt (81kg).

Ginástica

Neste domingo, o Brasil conquistou medalhas na Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia. Depois de Rebeca Andrade ficar com a prata nas barras assimétricas, Flavia Saraiva foi a segunda colocada na trave enquanto Jade Barbosa conquistou o ouro no solo. No masculino, Diogo Soares conseguiu a prata nas barras fixas.