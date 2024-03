Reinier marca primeiro gol em 2024, mas lamenta empate do Frosinone

O brasileiro Reinier voltou a marcar com a camisa do Frosinone. Ele deixou a marca no empate por 1 a 1 deste sábado contra o Genoa , pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Foi a primeira vez que o ex-Flamengo balançou as redes em 2024 - seu último gol havia sido em novembro de 2023.

"Saio de campo com um sentimento misto de felicidade por ter voltado a marcar, mas chateado porque acho que poderíamos ter saído com a vitória", disse Reinier, que seguiu em sua análise.

"Fizemos um bom jogo. De qualquer forma, esse ponto fora de casa é importante para gente. Temos mais oito 'decisões' pela frente e vamos trabalhar muito para conseguir manter o Frosinone na elite", emendou o atleta, que tem 17 jogos, marcou três gols e duas assistências pelo Frosinone.

Com o resultado, o Frosinone chegou aos 25 pontos e, na 18ª colocação, segue firme na luta para sair da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe recebe o Bologna, em duelo marcado para o dia 7 de abril, no Estádio Benito Stirpe.

Emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada, Reinier começou a carreira no Flamengo, onde teve uma ascensão meteórica, subindo para a equipe profissional em 2019 e já sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores. Pelo Rubro-Negro, foram seis gols e duas assistências em 15 partidas.

Aos 18 anos, o jovem seguiu para a Europa, onde, inicialmente, defendeu o Real Madrid Castilla. Na sequência, para ganhar experiência, foi emprestado ao Borussia Dortmund, sendo campeão da Copa da Alemanha 2020/21, marcando um gol e dando uma assistência em 39 atuações. Nesse período, ainda conquistou o ouro olímpico com a Seleção Brasileira, em 2021.

Na temporada 2022/23, Reinier voltou à Espanha, para defender o Girona, onde entrou em campo 18 vezes pela La Liga, balançando as redes em duas oportunidades e dando uma assistência.