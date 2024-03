Rebeca Andrade é prata nas barras assimétricas na Copa do Mundo de ginástica

O domingo começou com medalha para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia. Principal ginasta do país, Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas após somar 14.067 pontos.

A brasileira apenas ficou abaixo da francesa Melanie Jesus, que somou 14.567 pontos. O pódio foi completado pela britânica Georgia-Mae Fenton, com 13.767. A prova também teve a participação da compatriota Lorrane Oliveira, que ficou na sexta colocação, com 13.167.

E teve Brasil ?? em ação na finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia ??! Com direito a medalha! ??? ?? A Rebeca Andrade teve 14.067 nas assimétricas e assegurou a medalha de prata ?! UHUUUL! Boa Rebeee! ? Que venham as próximas finais! ???... pic.twitter.com/1PMv8zfCKh ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

Ainda neste domingo, o Brasil compete nas finais do solo, com Jade Barbosa, e da trave, com Flavia Saraiva. O paulista Diogo Soares disputou as decisões das argolas, ficando na oitava posição, e do solo, terminando em sexto.