Ramón Díaz aponta evolução do Vasco com período de treinamento

O Vasco continua a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz tem aproveitado os dias de treinamento para ajustar o time. Ele está satisfeito com o trabalho realizado ao longo deste período sem jogos.

"Nós gostamos da mudança que está fazendo o Vasco. O time, os jogadores, concentrados em um objetivo, que é a partida contra o Grêmio, com a estreia no campeonato. Tivemos a possibilidade de ficar concentrados uma semana para poder trabalhar e ser muito intenso em todos os trabalhos que fizemos", declarou o técnico, à Vasco TV.

Neste sábado, o Gigante da Colina fez um jogo-treino contra o Volta Redonda e venceu por 2 a 0, gols de David e Clayton. A última partida oficial do Vasco foi no dia 17 de março, quando o time caiu para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca.

Os gols do jogo-treino pelas lentes da VascoTV ?? ?? David

?? Clayton #VascoDaGama pic.twitter.com/Lql47XM0SB ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 30, 2024

Ramón Díaz também gostou da atuação do Vasco no jogo-treino contra o Volta Redonda e novamente colocou o foco no duelo com o Grêmio, na estreia no Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo-treino que pudemos ver algumas coisas boas na equipe. É claro que o nosso objetivo é ter um bom início no campeonato. Jogamos em casa, com nossa torcida, com todos aqui, é isso que queremos, queremos fazer uma boa partida, mas estamos melhorando e estamos crescendo. Os jogadores que chegaram estão se adaptando ao que pretendemos e ao que queremos. Estou muito contente", finalizou o técnico.

O treinador terá mais duas semanas de trabalho pela frente até a estreia no Campeonato Brasileiro. A primeira rodada do Brasileirão será nos dias 13 e 14 de abril (a CBF ainda não especificou os dias dos jogos).