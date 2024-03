Protagonistas dos últimos Paulistas, Abel e Carille medem forças pela primeira vez na final

Abel Ferreira e Fábio Carille se acostumaram a protagonizar o Campeonato Paulista. Técnicos de Palmeiras e Santos, finalistas da atual edição do torneio, eles estiveram presentes em sete das últimas oito decisões estaduais.

Sob comando do Corinthians, Carille participou das finais de 2017, 2018 e de 2019. E venceu as três. Ele foi à decisão em quatro das cinco vezes que disputou o torneio. A única vez que ficou de fora foi em 2022, pelo próprio Santos. Na oportunidade, ele foi demitido após uma derrota na sétima rodada da competição.

Já Abel tomou para si o Paulistão nas últimas quatro temporadas. O português foi finalista em 2021, 2022, em 2023 e, agora, 2024. Ele perdeu a primeira decisão para o São Paulo, mas deu o troco no ano seguinte e venceu de novo na temporada passada, batendo o Água Santa.

A única vez nos últimos quatro anos que Abel ou Carille não estiveram presentes na final do Paulista foi em 2020. No ano em questão, o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians de Tiago Nunes disputaram a final. O Verdão levou a melhor e conquistou o Estadual nos pênaltis.

Apesar de protagonizarem o torneio nas edições mais recentes, esta será a primeira vez que eles irão se enfrentar em uma decisão. Se vencer, Abel, em sua quarta final seguida, igualará Carille com três títulos estaduais. Já o técnico do Santos pode igualar Armando Del Debbio com quatro conquistas e virar o quarto maior vencedor da competição em toda a história.

Atualmente, a lista com os maiores campeões do Campeonato Paulista tem: Luxemburgo (nove títulos), Lula (oito), Oswaldo Brandão (sete), Del Debbio (quatro) e Carille, Antoninho, Joreca e Muricy Ramalho (três).

Santos e Palmeiras medem forças pelo primeiro jogo da final do Paulista neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a volta está marcada para semana que vem, dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.