Programação semanal do São Paulo tem viagem à Argentina e estreia na Libertadores

O São Paulo voltará a campo pela primeira vez após a eliminação para o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após 18 dias de descanso, treinamentos e Data Fifa, o Tricolor estreia na Copa Libertadores na próxima quinta-feira.

Com isso, a semana preparada de atividades preparada por Thiago Carpini e sua comissão técnica conta com treinos nas manhãs de segunda, terça e quarta-feira, todos no CT da Barra Funda. Após os trabalhos do dia 3, a delegação são-paulina ruma para a Argentina em voo fretado no período da tarde.

O destino do plantel do São Paulo é Córdoba, local do compromisso frente ao Talleres, previsto para quinta-feira (4), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Kempes. O embate é válido pelo Grupo B do torneio continental.

Após a partida, o Tricolor retorna para São Paulo em voo fretado no início da madrugada de sexta-feira. Por fim, encerra a programação semanal com atividades matinais no sábado e no domingo, ambas no CT da Barra Funda.

Além do clube argentino, o São Paulo encara Cobresal-CHI e Barcelona-EQU na fase de grupos da Libertadores. Tricampeão, o time busca voltar a levantar a taça após 19 anos.

Programação de atividades semanal do São Paulo

Segunda-feira (01)

10h30 - Treino - CT da Barra Funda

Terça-feira (02)

10 horas - Treino - CT da Barra Funda

Quarta-feira (03)

09h00 - Treino - CT da Barra Funda

*viagem para Córdoba em voo fretado no período da tarde

Quinta-feira (04)

21h00 - Talleres x São Paulo - Estádio Mário Alberto Kempes, Córdoba, Argentina - Copa Libertadores

Sexta-feira (05)

*retorno para São Paulo em voo fretado no início da madrugada

Sábado (06)

09h30 - Treino - CT da Barra Funda

Domingo (07)

09h30 - Treino - CT da Barra Funda