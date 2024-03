Presidente do Flamengo sobre renovação com Gabigol: ‘Vamos fazer proposta'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O presidente Rodolfo Landim indicou interesse do Flamengo em renovar contrato com o atacante Gabigol. O camisa 10 tem vínculo até o fim do ano e, no momento, está suspenso do futebol até abril do ano que vem, após punição por tentativa de fraude em exame antidoping.

Vamos fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Vai estar na mão dele decidir isso Rodolfo Landim, em entrevista à CBN

O que aconteceu

Rodolfo Landim disse que o Rubro-Negro vai fazer uma proposta. O mandatário afirmou que Gabigol terá a chance de decidir se quer seguir no clube.

"Vamos fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir, então, não podemos falar unilateralmente se contamos com ele ou não. Certamente, vamos querer contar com ele. Mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo, vai estar na mão dele decidir isso", disse.

Landim lembrou processos anteriores de renovação com outros jogadores. O presidente citou Bruno Henrique, Filipe Luis e Diego Ribas como exemplos.

"O contrato do Gabriel termina no dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de junho ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou que ele leva o contrato até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, e eles renovaram. Com o Everton Ribeiro, fizemos uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar".

O presidente do Flamengo criticou a pena imposta ao atacante. Landim também se mostrou confiante em uma mudança de cenário com os recursos feitos no processo, após o julgamento.

"É importante dizer que o Gabriel fez o teste de doping, o exame de sangue, e foi treinar. Depois de treinar, tem todo um protocolo que ele tem de passar um certo tempo [até fazer a coleta]. Ele também fez o exame de urina, conforme foi exigido", avisou.

"É fato que, talvez, o comportamento do Gabriel, talvez, não tenha sido o mais colaborativo possível, agora, condenar um jogador por dois anos pelo comportamento que teve, e não pelo fato de ter sido dopado ou não, é algo para pensarmos. Ele é muito importante, foi muito importante na história do Flamengo, e contamos com ele para esse ano. Continuamos confiantes na reversão dessa decisão na corte da Suíça, mas temos de nos preparar", completou.