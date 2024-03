Possível titularidade de James pode fazer Lucas virar ponta esquerda no São Paulo

O São Paulo pode ter novidade na escalação para a sua estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. Com a possível titularidade de James Rodríguez, o técnico Thiago Carpini pode deslocar Lucas para exercer a função de ponta esquerda.

A titularidade de James Rodríguez vem sendo um pedido de boa parte da torcida são-paulina. O colombiano novamente teve duas atuações de destaque pelo seu país nos amistosos contra Espanha e Romênia, se reapresentou ao Tricolor e foi titular no jogo-treino deste sábado, contra o Atlético Mogi.

Caso Thiago Carpini mantenha James Rodriguez como uma de suas primeiras escolhas, o ataque são-paulino deverá ter uma nova configuração. Wellington Rato, recuperado de lesão e que costuma atuar pela direita, deve ser mantido no setor. Lucas, por sua vez, passaria para a esquerda, onde atualmente Ferreirinha vem jogando.

Desde que retornou ao São Paulo, Lucas tem tido bastante liberdade para transitar em diferentes áreas do campo de ataque, não permanecendo fixo em um determinado setor. Porém, com a entrada de James no time titular, o camisa 7 são-paulino precisará se adaptar a um novo posicionamento.

Thiago Carpini concedeu folga ao elenco tricolor neste domingo. Jogadores e comissão técnica terão mais três dias de trabalho antes da viagem para Córdoba. Até lá, o treinador do São Paulo precisará definir qual será a configuração de seu ataque. Fato é que, após tanta pressão externa e boas atuações pela seleção colombiana, James Rodríguez tem boas chances de ser titular do time do Morumbi pela primeira vez em 2024.