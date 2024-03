Palmeiras tem oito vitórias nos últimos dez clássicos disputados contra o Santos

O Palmeiras conta com um retrospecto recente positivo em duelos contra o Santos. Nos últimos dez clássicos, o Verdão venceu oito deles empatou um e perdeu outro. Palmeiras x Santos se enfrentam neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

No período em que esses dez jogos foram disputados, o Verdão engatou uma sequência de sete triunfos consecutivos, somando jogos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde veio a sofrer uma derrota em outubro de 2023, pela 26ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, perdeu de virada, por 2 a 1, em duelo que aconteceu na Arena Barueri. Zé Rafael anotou o gol palmeirense.

Em todos esses confrontos, o Palmeiras tinha no comando o técnico Abel Ferreira, enquanto do outro lado passaram seis treinadores diferentes: Fernando Diniz, Fabian Bustos, Orlando Ribeiro, Odair Hellmann, Marcelo Fernandes e Fábio Carille.

Esse clássico será o terceiro encontro entre Fábio Carille e Abel Ferreira. O treinador do Santos faz sua segunda passagem pelo Peixe e agora terá o terceiro jogo contra o Palmeiras de Abel. No primeiro, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols de Rony e Raphael Veiga, pelo Brasileiro de 2021, enquanto no último, a equipe da capital triunfou por 2 a 1. O encontro foi válido pela terceira rodada do Paulista desta edição, no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vai em busca do tricampeonato consecutivo do Paulistão, tentando alcançar um feito que não é atingido há 90 anos. Essa será a quinta final consecutiva do Palmeiras que conquistou quatro títulos de Paulista nesse período.

Veja os últimos resultados do Clássico da Saudade:

Palmeiras 2×1 Santos (Paulistão 2024)



Palmeiras 1×2 Santos (Brasileirão 2023)



Santos 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2023)



Palmeiras 3×1 Santos (Paulistão 2023)



Palmeiras 1×0 Santos (Brasileirão 2022)



Santos 0x1 Palmeiras (Brasileirão 2022)



Palmeiras 1×0 Santos (Paulistão 2022)



Santos 0x2 Palmeiras (Brasileirão 2021)



Palmeiras 3×2 Santos (Brasileirão 2021)



Palmeiras 3×2 Santos (Paulistão 2021)