Pablo Maia detalha sentimento ao ser convocado para a Seleção: "Travei"

Pablo Maia viveu a experiência de vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez na última semana ao entrar em campo nos amistosos contra Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu. Passada a primeira convocação, o volante do São Paulo detalhou o seu sentimento ao ouvir o seu nome na seleta lista do técnico Dorival Júnior.

"Estava assistindo lá em casa, eu e minha noiva. Começou a falar os nomes, deu uma ansiedade, confesso, por todo o trabalho que venho fazendo. Na hora que falou meu nome, travei, não sabia mais o que fazer. Foi uma emoção muito grande ter ouvido falar meu nome ali no momento da lista", disse Pablo Maia em entrevista à SPFC Play.

Campeão da Copa do Brasil de 2023 com Dorival Júnior, Pablo Maia se tornou um dos homens de confiança do treinador. Aos 22 anos, o volante já se consolidou como um dos principais jogadores da posição no futebol nacional e tende a ganhar ainda mais destaque num futuro próximo, uma vez que já vem sendo monitorado por clubes europeus há tempo.

"Liguei para eles [família] na hora também, todos chorando de emoção. A ficha não caiu para eles por verem meu nome lá na lista. Foi muito importante para a minha mãe também, pela guerreira que ela é, por tudo o que ela faz por mim. Poder desfrutar desse momento ao lado deles é muito bom, uma felicidade enorme", prosseguiu.

O grande momento vivido nos últimos meses é tocante para Pablo Maia. No ano passado, o volante perdeu o pai às vésperas do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Deste então, ele conquistou o título inédito do torneio pelo São Paulo, se sagrou campeão também da Supercopa Rei e chegou à Seleção Brasileira.

"Ele seria o cara mais feliz do mundo, porque ele sempre falava que eu poderia chegar lá trabalhando. Acho que ele estaria pulando de alegria aqui, festejando muito esse meu momento. Com certeza, de onde ele está, ele está muito feliz por tudo que está acontecendo", concluiu Pablo Maia.