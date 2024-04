Otero prega humildade após vitória do Santos: 'Não conseguimos nada ainda'

Do UOL, em São Paulo

O meia Otero valorizou o triunfo do Santos contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, mas ressaltou que a final do Paulistão ainda não está decidida.

O que aconteceu

O venezuelano foi o herói da vitória. De cabeça, ele fez o único gol da partida, no início do segundo tempo.

Otero comemorou o resultado, mas pregou humildade para o jogo de volta. O segundo jogo da decisão do Paulista será disputado no próximo domingo (7), no Allianz Parque

Feliz pelo resultado, a gente fez uma preparação muito boa, uma vitória dentro de casa com nossa torcida, muito feliz pelo resultado, mas ainda não conseguimos nada, teremos 90 minutos lá. Gramado novo, vamos jogar agora e esperamos ser campeões. Não conseguimos nada ainda, continuamos com a mesma humildade, trabalhando para conquistar. Otero

O que mais Otero disse

Assistência de Guilherme: "Agradecer o amado pela assistência. Fico muito feliz pela dedicação dele em campo, orgulho ver ele correndo, a gente se motiva muito por causa disso".

Clima bom: "A gente chegou essa temporada, está se conhecendo, mas nos entrosamos muito rápido dentro e fora de campo. Ambiente muito leve, muito fácil jogar com craques do nosso lado. Muito fácil a convivência com eles, muito feliz de fazer parte desse time".