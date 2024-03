Revolta de piloto e invasor: o que você talvez não tenha visto no sábado

O noticiário esportivo de ontem foi movimentado com fatos curiosos e cenas lamentáveis. O UOL resume os principais eventos do sábado.

O que você talvez não tenha visto

Piloto se revolta e joga para-choque em rival: Na Nascar, Joey Gase bateu o carro e, nervoso, arrancou a própria peça para atirar no veículo de Dawson Cram, seu rival. Ele não foi penalizado imediatamente pelo ocorrido.

Invasor reincidente: O mesmo torcedor do Náutico invadiu o gramado duas vezes no intervalo de cinco minutos na final do Pernambucano, contra o Sport. Ele pulou para o campo uma primeira vez, foi retirado por seguranças e depois retornou, paralisando o jogo novamente. O homem, inclusive, estava fumando enquanto caminhava normalmente.

Confusão entre torcida e polícia: O clássico pernambucano também teve

Novos casos de racismo na Espanha: No mesmo dia, um jogador argentino e outro senegalês foram alvos de insultos racistas no futebol espanhol. Os casos provocaram Vini Jr a fazer um novo pronunciamento para combater o crime que se repete nos estádios espanhóis.