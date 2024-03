Neymar vai à Vila Belmiro e entra em campo com a taça do Paulistão antes de Santos x Palmeiras

A Vila Belmiro recebeu uma presença ilustre na tarde deste domingo, antes da grande final do Campeonato Paulista, entre Santos e Palmeiras. O astro Neymar Júnior compareceu ao estádio e entrou em campo com o troféu da competição, minutos antes da bola rolar.

O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, estava acompanhado de Clodoaldo e Pepe, ídolos do Santos. Depois, o atleta da Seleção Brasileira se dirigiu aos camarotes para assistir à partida decisiva. Antes da bola rolar, o atleta esteve no vestiário do time e conversou com o elenco.

E olha quem já chegou no Alçapão! ?? @NeymarJr pic.twitter.com/KMB0DE4nfV ? Santos FC (@SantosFC) March 31, 2024

Esta não é a primeira, tampouco a segunda vez que Neymar vai à Vila Belmiro para ver um jogo do clube. No início de fevereiro, ele acompanhou o clássico contra o Corinthians, pela primeira fase do Paulistão, vencido pelo Peixe por 1 a 0.

Já no ano passado, ele apareceu de surpresa no duelo entre Santos e Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, que terminou com um empate sem gols.

Ídolo do clube alvinegro, o jogador está na fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa é que o atacante da Seleção Brasileira retorne aos gramados, em uma previsão otimista, entre o fim de abril e o início de maio.

De volta à final estadual após oito anos, o Santos trabalha nos bastidores para o retorno de Neymar ao time da Vila Belmiro. Presidente do clube, Marcelo Teixeira sonha com a segunda passagem do atacante pela equipe nos próximos anos.

Com a camisa alvinegra, o craque conquistou três títulos do Paulistão: em 2010, 2011 e 2012. Ele ainda chegou à final de 2013, mas perdeu para o Corinthians. Além disso, ele venceu a Copa do Brasil, em 2010, a Libertadores, em 2011, e a Recopa Sul-Americana, em 2012.

Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo de Páscoa pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista. A volta está marcada para semana que vem, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.