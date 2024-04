Neymar muda clima na Vila e avisa: vai jogar Brasileirão no Santos em 2025

Neymar retornou à Vila Belmiro para assistir ao Santos na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e avisou: vai jogar o Campeonato Brasileiro de 2025.

O que aconteceu

Na rápida passagem pelo vestiário, Neymar avisou jogadores e membros do Santos que retorna em 2025 para jogar o Campeonato Brasileiro. O UOL confirmou o discurso de Neymar com um membro da diretoria. Contra o Corinthians, em sua primeira visita no ano, ele já havia avisado que voltaria a jogar no Peixe, agora foi mais incisivo.

A visita no vestiário foi rápida para evitar que os jogadores perdessem o foco na final. A presença do ídolo deixaria os atletas ansiosos e em busca de registros com o jogador.

Neymar passou pelo vestiário, cumprimentou um a um, e aguardou na sala de coletiva para desfilar pelo gramado com a taça do Campeonato Paulista. O atacante expôs a taça da competição no campo minutos antes da partida rolar.

Desde o retorno de Marcelo Teixeira à presidência, Neymar presenciou dois jogos do Santos. O cartola tem relação muito próxima com a família de Neymar e até visitou a casa do jogador em Mangaratiba na companhia do ídolo Léo.

O atacante novamente se sentiu à vontade no estádio e teve seu nome gritado pela torcida com cânticos de 'ole ole ole olá, volta pra sua casa, Neymar!'. O jogador assistiu à partida num camarote e cumprimentou os santistas.

O encontro

A reportagem do UOL teve um breve momento com Neymar na sala de imprensa, enquanto ele aguardava para entrar no gramado. O jogador atendeu o veículo gentilmente, mas não pôde responder às perguntas. A assessoria do jogador, de forma educada, explicou que não poderia dar exclusiva, já que ele não havia atendido ninguém da imprensa.

O jogador brincou com o fato da jornalista e assessora terem o mesmo nome. 'Encontro de Gabrielas!'. Ele se mostrou à vontade e foi orientado a esperar na sala de coletiva para não mudar o clima de concentração do elenco para a final. Ele recebeu uma camisa branca e dourada, com a escrita "1.000 gols Pelé" no braço, para desfilar com a taça do Paulistão no campo."

De olho na torcida

Neymar foi ovacionado pelos santistas nas arquibancadas e acenou e os cumprimentou como forma de agradecimento. No quarto andar, Neymar assistiu a partida de um camarote, mas antes, recebeu o carinho do torcedor que o aguardava na frente do elevador.

Muitas crianças se mostraram impressionadas com a presença do ídolo. Os pais, mães e tios que se esforçavam para os pequenos conseguirem vê-lo ouviam: 'Eu vi, eu vi! ele deu oi, ele passou na minha frente!', em meio a comemorações.

Neymar comemorou o gol, gritou 'vamooooos!' e aplaudiu o time junto do torcedor. A arquibancada explodiu após o Peixe balançar a rede e, logo na sequência, buscou o ídolo no camarote para uma comemoração à distância.