Manchester City x Arsenal: onde assistir ao vivo ao jogo do Inglês

O Manchester City recebe o Arsenal às 12h30 (de Brasília) de hoje, no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois times estão separados por um ponto e fazem confronto direto no topo da tabela. O Arsenal é o líder, com 64, e o City aparece em terceiro, com 63 — o Liverpool aparece entre eles, também com 64, mas ficando em segundo pelos critérios de desempate.

Ambos estão com séries invictas na Premier League. Os Gunners venceram seus últimos oito jogos na competição, enquanto os Citzens não perdem há 13 jogos, desde o início de dezembro do ano passado.

O Arsenal levou a melhor no último confronto. Com gol de Gabriel Martinelli, o time comandado por Mikel Arteta venceu o rival por 1 a 0 no primeiro turno.

City x Arsenal -- 30ª rodada da Premier League

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data e hora: 31 de março de 2024, as 12h30

Transmissão: ESPN e Star+