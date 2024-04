Luan apela a histórico de viradas para projetar título no Allianz

O Palmeiras perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista ao ser derrotado pelo Santos, por 1 a 0, neste domingo, em duelo de ida da final do Estadual, na Vila Belmiro. Otero anotou o único gol do jogo. O zagueiro Luan analisou as dificuldades sofridas pelo Verdão e acredita que a equipe pode reverter o resultado diante de seu torcedor.

"Apesar de ter sofrido gol no segundo tempo, foram dois tempos distintos. No primeiro tempo, não estávamos conseguindo jogar, eles estavam bem na marcação, encaixando e criando dificuldades para nós. Após levar o gol acredito que crescemos na partida, mas não conseguimos empatar. É um jogo de 180 minutos, perdemos o primeiro e teremos chance na nossa casa, diante de nossa torcida. Uma estratégia de jogo ganharmos o segundo para sermos campeões", disse em entrevista à Cazé TV.

Nos últimos dois anos em que foi campeão do Paulista (2022 e 2023), o Palmeiras teve que buscar o resultado, já que saiu em desvantagem nos jogos de ida. Na primeira oportunidade contra o São Paulo e depois contra o Água Santa. Para conquistar o tricampeonato consecutivo, o Palmeiras precisará mais uma vez reverter a vantagem.

"Nos conhecemos muito, vivemos diversas situações e são essas que nos fazem crescer, é pensar na Libertadores de quarta-feira e depois trabalhar para no domingo, com nosso torcedor, com certeza estará cheio, para mais uma vez reverter o resultado e sair campeão. Muito trabalho, pés no chão, respeitar o Santos, fizeram bom jogo na casa deles, saíram com a vitória e agora é na nossa casa", seguiu o zagueiro.

Palmeiras e Santos fazem o jogo de volta no próximo domingo, dia 7 de abril, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão faz sua estreia na Libertadores, na quarta-feira. O time de Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, na Argentina, às 21h30.