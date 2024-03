Liverpool vira sobre o Brighton e assume liderança provisória do Campeonato Inglês

Na manhã deste domingo, o Liverpool recebeu o Brighton, em Anfield, em Liverpool (ING), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e venceu por 2 a 1. Danny Welbeck abriu o placar para os visitantes, mas Luis Díaz e Salah viraram para os donos da casa.

Com o resultado, os Reds chegam aos 67 pontos e assumem a liderança provisória do Nacional. Agora, o time comandado por Jurgen Klopp torce contra o Arsenal ? segundo com 64 ? no confronto desta tarde diante do Manchester City ? terceiro com 63 ? para seguir na ponta da tabela.

Por sua vez, o Brighton volta a ser derrotado no torneio e permanece com 42 unidades, na nona colocação. A distância para o Manchester United, que abre a zona de classificação para as ligas europeias, é de seis pontos.

Na próxima rodada, portanto, o Liverpool enfrenta o Sheffield United, às 15h30 (de Brasília) de quinta-feira, novamente em casa. Na tarde anterior, o Brighton visita o Brentford, também a partir das 15h30, no Brentford Community Stadium, em Brentford (ING).

Os gols de Liverpool e Brighton

Mesmo com o Liverpool na acirrada briga pelo título, o Brighton não se intimidou e precisou de apenas 1 minuto e 26 segundos para abrir o placar em Anfield. Danny Welbeck aproveitou sobra da bola dentro da área e mandou uma bomba, sem chance para Kelleher.

A resposta dos Reds veio aos 27 ainda do primeiro tempo. Após corte parcial da defesa visitante em cobrança de escanteio, Salah devolveu a bola para a área e Luis Díaz apareceu de surpresa para tocar nela antes do goleiro Verbruggen e marcar.

A virada dos donos da casa saiu já na etapa complementar. Aos 20 minutos, Szoboszlai acionou Mac Allister na região central, na entrada da. O meia argentino dominou e enxergou Salah, que não desperdiçou e colocou o Liverpool em vantagem no marcador.

Sete minutos mais tarde, por fim, a equipe de Jurgen Klopp chegou a anotar o terceiro tento, novamente com Luis Díaz, que aproveitou, de primeira, belo passe de Salah na área. No entanto, o VAR invalidou o lance por impedimento do atacante colombiano.