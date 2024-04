Lavieri critica atuação de Veiga: 'Impressão que estava sempre escondido'

O colunista Danilo Lavieri disparou no Fim de Papo que o meia Raphael Veiga ficou escondido atrás da marcação na derrota do Palmeiras para o Santos, no jogo de ida da final do Paulistão.

Sumiço na decisão: "O Veiga não estava tocando na bola, comecei a reparar se ele estava sendo muito bem marcado, se toda hora estava sendo desarmado, mas não. A impressão que tive é que o Veiga estava o tempo todo escondido. Sabe aquele jogador que fica atrás da marcação fingindo que quer a bola? Mas que não se apresenta para o jogo, não estava buscando de fato os espaços. Não é que quando pegava na bola já tinha dois marcando".

Atuação abaixo: "Minha impressão é que o Veiga não tocou na bola e que estava escondido o tempo inteiro. E aí no intervalo disse que estava fazendo uma função específica pela esquerda, pedido do Abel. Talvez seja isso, tem que ver se vai explicar, mas a verdade é que o Veiga ficou muito abaixo".

Pulga atrás da orelha: "Contra o Novorizontino ele já tinha sido um jogador bem sumido, já não estava tão bem e terminou desgastado, falou que virou dúvida. Pensei que tinha alguma questão física, mas aí ele não vai bem de novo hoje, já deixa uma pulga atrás da orelha. E não dá nem para falar que foi efeito seleção, dessa vez ele parou de jogar por um motivo que a gente não entendeu. Não é que ele foi anulado, ele se escondeu do jogo".

