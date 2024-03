Jade Barbosa conquista ouro no solo na Copa do Mundo de ginástica artística; Flavia Saraiva é prata na trave

Neste domingo, o Brasil conquistou mais duas medalhas na Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia. Depois de Rebeca Andrade ficar com a prata nas barras assimétricas, Flavia Saraiva foi a segunda colocada na trave enquanto Jade Barbosa conquistou o ouro no solo.

Em apresentação segura, Flavinha, como é conhecida, somou 14.000 pontos e ficou atrás apenas da chinesa Sun Xinyi, que fez 14.267. A terceira colocação no aparelho ficou com Yang Ko-Wen, de Taiwan, com 13.300 pontos.

Já no solo, Jade Barbosa foi a penúltima ginasta a se apresentar e estreou série nova, com música da Britney Spears. A brasileira tirou a nota 13.833, suficiente para colocá-la no lugar mais alto do pódio. As francesas Morgane Osyssek-Reimer, com 13.667, e Melanie de Jesus dos Santos, com 13.600, ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

JADE SPEARS TÁ ON, MEUS AMIGOS!!! ??? E COM GOSTINHO DE OURO?!!! Nossa @Jade__fbarbosa apresentou sua série de solo ao som de "Baby one more time" na final de solo da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia ??! E VEIO O PRIMEIRO LUGAR!!! ? ?? Com essa... pic.twitter.com/l1XJq2bbQd ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

Para finalizar a participação do Brasil no Mundial neste domingo, Diogo Soares ainda conquistou a medalha prateada na barra fixa. O paulista somou 13.800 pontos, ficando atrás do espanhol Joel Plata, que fez 14.000. O turco Mert Efe Kilicer, com 13.700, ficou com o bronze.

A competição disputada em solo turco faz parte da preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho.