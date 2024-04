Ídolo do Manchester United critica Haaland: "Parece um jogador da quarta divisão"

Neste domingo, no Etihad Stadium, o Manchester City empatou sem gols com o Arsenal, em confronto direto pelo título, válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Sem cravar há cinco jogos, Erling Haaland, atacante dos mandantes, fez partida muito apagada e perdeu uma chance clara de inaugurar o marcador. Com isso, Roy Keane, atualmente comentarista da Sky Sports e ex-jogador do Manchester United, criticou o norueguês e alegou que precisa evoluir.

"O nível do jogo dele tem está muito ruim, não só hoje. Em frente ao gol, é o melhor do mundo, mas, no seu 'jogo jogado', Haaland parece quase um jogador da League Two (quarta divisão inglesa). É o que parece. Ele tem que melhorar, e vai nos próximos anos. Tem sido um centroavante brilhante, mas o seu jogo tem que melhorar", disse o irlandês.

The action from today's draw with Arsenal ? pic.twitter.com/QMlY77vPnO ? Manchester City (@ManCity) March 31, 2024

Micah Richards, ex-jogador do Manchester City que também estava na bancada do Sky Sports, afirmou que Haaland, na partida, não usufruiu de sua força física. "Quando a bola estava com o goleiro, os jogadores do Arsenal marcavam quase de forma individual. Lá na frente, ele não usava o tamanho que tem, a sua força."

Apesar do momento desfavorável, Erling Haaland lidera a tabela de artilheiros da atual edição do Campeonato Inglês, com 18 gols. O City volta aos gramados para enfrentar o Aston Villa, às 16h15 (de Brasília), no Etihad Stadium. A partida será válida pela 31ª rodada do torneio nacional, em que o clube ocupa a terceira posição com 64 pontos somados.