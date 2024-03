Grêmio divulga jogadores inscritos na Libertadores; veja lista e numeração

Tricampeão da Copa Libertadores, o Grêmio inicia a jornada rumo ao quarto título na próxima quarta-feira, na Bolívia, contra o The Strongest. Neste domingo, a equipe gaúcha divulgou a lista com os jogadores inscritos para a competição continental.

Todos os setes reforços anunciados pelo Grêmio para esta temporada estão presentes na lista, são eles: o goleiro Marchesín, o lateral-esquerdo Mayk, os volantes Du Queiroz e Dodi, e os atacantes Soteldo, Pavón e Diego Costa.

Além dos reforços, entre os 48 inscritos, aparecem nomes que são das categorias de base do clube. Hiago, Viery, Jose Guilherme, Kaik e Riquelme são alguns dos jovens inscritos.

O Imortal estreia na Libertadores na próxima terça-feira, contra o The Strongest, da Bolívia. A bola rola às 21h (de Brasília) no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Em entrevista coletiva após o empate contra o Juventude, no último sábado, o treinador Renato Gaúcho contou que o Grêmio "não tem como ir com força máxima" para a partida fora de casa. Isso por conta do jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho, marcado para o próximo sábado.

Confira os atletas inscritos pelo Grêmio e a numeração:

1 - Marchesín



2 - Fabio



3 - Geromel



4 - Kannemann



5 - Rodrigo Ely



6 - Reinaldo



7 - Soteldo



8 - Felipe Carballo



10 - Franco Cristaldo



11 - JP Galvão



12 - Gabriel Grando



13 - Galdino



14 - Nathan



15 - Bruno Uvini



17 - Dodi



18 - João Pedro



19 - Diego Costa



20 - Villasanti



21 - Cristian Pavón



22 - Lucas Bessozi



23 - Pepê



24 - Thiago Beltrame



26 - Mayk



31 - Caíque



32 - Nathan Fernandes



33 - Igor



35 - Ronald



36 - Natã



37 - Du Queiroz



38 - Lian



39 - Gustavo Nunes



40 - Jardiel



42 - Caio Araújo



43 - Hiago



44 - Viery



45 - Mila



46 - José Guilherme



47 - Alysson



50 - Cheron



51 - Wesley Costa



52 - Athos



53 - Gustavo Martins



54 - Cuiabano



55 - Kaick



56 - João Vitor (goleiro)



57 - Guga



59 - Riquelme



77 - Andre Henrique