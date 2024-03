Suspenso, Gabigol rouba a cena sob apoio da torcida e defesa de dirigente

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo longe do Maracanã, Gabigol foi um dos protagonistas do primeiro jogo da final do Carioca. Suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, o camisa 10 teve o nome gritado na arquibancada e viu ação da torcida em apoio a ele, além de defesa de dirigentes e comissão técnica.

O que aconteceu

Torcida fez ação antes de a bola rolar. A organizada "Nação 12" distribuiu cerca de 3 mil adesivos com a hashtag "Fechado com Gabigol". Além disso, a bandeira em homenagem ao atacante esteve presente na arquibancada.

O boneco de pelúcia do camisa 10 também ainda está na loja do Fla no Maracanã. A peça é comercializada por R$ 149. Quando a equipe do UOL foi ao local, inclusive, podia-se ouvir a narração de um gol do atacante na Libertadores de 2019, antes do funk do MC Poze.

Torcida do Flamengo distribui adesivo em apoio a Gabigol Imagem: Reprodução

Durante o jogo, o nome de Gabigol foi gritado. Logo após o apito final, torcedores rubro-negros lembraram o atacante em meio à celebração pela vitória e título encaminhado.

O jogador mostrou que estava acompanhando a partida. Ele publicou uma foto da torcida em uma rede social, com a legenda: "Nós. Por Nós. Pelos Nossos".

Gabigol ainda tem um grande moral junto aos torcedores. O UOL ouviu rubro-negros nos arredores do Maracanã antes do jogo de ontem, e perguntou se eles renovariam com o jogador mesmo com a suspensão, e o "sim" foi quase unânime.

O contrato do camisa 10 termina ao fim do ano, ainda com punição em curso. Caso não tenha sucesso nos recursos, ele só poderá voltar a jogar em abril do ano que vem.

Bonecos de Gabigol na loja do Flamengo no Maracanã Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O técnico Tite demonstrou torcida em um retorno do atacante tão logo a questão jurídica seja resolvida. "Mandei mensagem a ele, a gente o quer o mais rápido possível de volta, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico, seja resolvida. A gente está realizando esse aporte importante para que, pós-julgamento, o tenhamos de volta".

Já o vice-presidente Marcos Braz ressaltou que todos os protocolos foram cumpridos. "Ele fez todos os exames. Tem alguma coisa errada aí. Ele fez o de sangue e o de urina. Quando começa o treinamento, precisa de um tempo para fazer o exame. Talvez tenha demorado um pouquinho a mais, as pessoas ficaram um pouquinho irritadas, mas todos os protocolos foram cumpridos".