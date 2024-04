Furch sente desconforto no adutor e sai no primeiro tempo da final entre Santos e Palmeiras

O Santos tem uma preocupação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Neste domingo, o atacante Julio Furch sentiu dores na virilha e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida de ida da decisão, que terminou com vitória do Peixe por 1 a 0.

Após uma disputa aérea aos 38 minutos, o argentino acusou o golpe e pediu para sair. O técnico Fábio Carille colocou em campo o colombiano Alfredo Morelos.

Furch deve ser avaliado pelo departamento médico nos próximos dias para saber se poderá ser relacionado no próximo encontro, que acontece no domingo que vem, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Com o resultado na ida, o Santos pode até empatar no duelo de volta para levantar o troféu. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

O Peixe terá semana livre para trabalhar visando o segundo jogo. Do outro lado, o Palmeiras entra em campo pela Libertadores, diante do San Lorenzo, na Argentina, na quarta-feira.