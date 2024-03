Fora de casa, Atlético-GO vence Vila Nova no jogo de ida da final do Goiano

O Atlético-GO largou na frente na final do Campeonato Goiano ao vencer o Vila Nova neste domingo, por 2 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Luiz Fernando e Alix Vinicius anotaram os gols da vitória dos visitantes.

Com o triunfo, o Atlético-GO ganha uma grande vantagem para o segundo jogo da decisão. O Vila Nova, por sua vez, terá que derrotar o Dragão por três ou mais gols de diferença para ficar com o título do Goiano.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no estádio Antonio Accioly, às 16h (de Brasília).

O Atlético-GO construiu o resultado no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Luiz Fernando recebeu de Gabriel Baralhas, ajeitou o corpo e bateu de fora da área no canto do goleiro para abrir o placar.

Nove minutos depois, o Dragão ampliou o marcador no OBA. Alix Vinicius desviou cobrança de falta de Shaylon e marcou o segundo gol do time visitante.

O segundo tempo foi bem equilibrado. Precisando do resultado, o Vila Nova se atirou ao ataque e até desenvolveu boas oportunidades de gol, mas parou na ótima defesa do Atlético-GO. A solidez defensiva do Dragão foi essencial para a conquista da vitória.