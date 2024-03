Fluminense divulga lista de inscritos para a Copa Libertadores

Atual campeão, o Fluminense vai iniciar a defesa do título da Copa Libertadores. A estreia tricolor é nesta quarta-feira, contra o Alianza Lima, no Peru. O clube carioca divulgou, neste domingo, a lista de inscritos no torneio.

O Fluminense inscreveu 50 jogadores, o número total permitido. Assim, joias do Tricolor Carioca também estão na lista. O atacante Kauã Elias, de 18 anos, recentemente renovou contrato até 2029 e está na relação, assim como o atacante Matheus Reis, de apenas 16 anos.

Para buscar o bicampeonato da Libertadores, o Fluminense encorpou o elenco. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans e os atacantes Douglas Costa, Marquinhos e Jan Lucumí foram contratados.

O Fluminense estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Alianza Lima, no Peru. O técnico Fernando Diniz não vai poder contar com Ganso, que cumpre cronograma especial para voltar a jogar, e John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos.

O técnico pode ter mais desfalques. Marlon, Keno e Cano têm problemas físicos. O trio pode aumentar a lista de problemas do Fluminense para a estreia na Libertadores.

Vai começar a busca pelo BI da @LibertadoresBR! Confira a lista de inscritos do #TimeDeGuerreiros para a competição! pic.twitter.com/JELmq7oiU8 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 31, 2024

A lista de inscritos do Fluminense para a Libertadores

Goleiros: Fábio, Kevyn, Felipe Alves, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

Laterais: Samuel Xavier, Alexandre Jesus, Diogo Barbosa, Marcelo, Marcos Pedro, Guga, Calegari, Rafael Monteiro, João Henrique e Jhonny

Zagueiros: Marlon, Felipe Andrade, Antônio Carlos, Manoel, Felipe Melo, Loiola, Kayky Almeida e Justen

Meio-campistas: Alexsander, André, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, Jhon Arias, Gabriel Pires, Arthur, Thiago Santos, Wallace, Freitas, Isaque, Thiago Henrique, Lima, Dohman e David Terans

Atacantes: John Kennedy, Keno, Cano, Matheus Reis, Jan Lucumí, Lelê, Kauã Elias, Isaac, Agner, Marquinhos e Douglas Costa.