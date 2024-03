Golaços, tabu mantido e polêmicas: finais de Estaduais no sábado pegam fogo

Os jogos de ida de ontem de decisões de diversos Estaduais pelo Brasil contaram com golaços, polêmicas e tabu mantido.

Golaços e tabu

Bruno Fuchs e Hulk rabiscaram empate do Atlético por 2 a 2 com o Cruzeiro no Mineiro. Primeiro, o defensor assumiu a função de um ponta e deixou dois para trás para inaugurar o placar e marcar seu primeiro gol na carreira; depois, o capitão atleticano ampliou com direito a drible no goleiro. O Galo abriu dois de vantagem no primeiro tempo, mas a Raposa reagiu e vai para a volta com a vantagem da igualdade.

O resultado manteve o tabu do Cruzeiro contra o rival na Arena MRV. Desde que o estádio foi inaugurado em 2023, o Atlético ainda não venceu o Cruzeiro como mandante — foram duas derrotas e o empate de ontem.

Pablo também fez uma pintura de falta para dar a vitória ao Athletico-PR contra o Maringá. Ele arriscou direto na cobrança perto da lateral da área e surpreendeu o goleiro para marcar o único gol da partida.

Ainda rolou um "golaço" contra para o Flamengo na final do Carioca. Autor de dois gols contra o Nova Iguaçu, Pedro chapelou na área e ia bater quando Ronald acabou encobrindo o próprio goleiro e mandando para a o fundo da rede.

Polêmicas e placares zerados

Confusão entre torcedores do Náutico e policiais militares na final do Campeonato Pernambucano Imagem: Marlon Costa/AGIF

Enquanto uns jogos foram agitados, outros não saíram do 0 a 0. Foram os casos de Fortaleza x Ceará e Juventude x Grêmio.

Também não poderiam faltas polêmicas, e uma delas foi uma mão fora da área não marcada. O lance ocorreu na decisão do Gaúcho, aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Gabriel saiu para cortar um lançamento a Diego Costa e acertou na bola com a mão após a linha da área. Anderson Daronco mandou o jogo seguir.

Será que o Gabriel do Juventude meteu a mão fora da área? pic.twitter.com/P0AtfqZGrN ? judz (@nietzsche4speed) March 30, 2024

Outra foi a confusão com a polícia na final do Pernambucano. Torcedores do Náutico brigaram com policiais militares quando o time já estava perdendo, em casa, por 2 a 0 para o Sport. Diversos torcedores ficaram feridos.

Além disso, Hulk detonou o árbitro da final por falta de humildade. O ídolo atleticano criticou o comportamento de Felipe Fernandes de Lima e a decisão que o levou a aplicar cartão amarelo.

Outros dois Estaduais tem partidas de ida hoje, e as decisões serão disputadas na semana que vem. Os jogos desta tarde são Santos x Palmeiras e o Ba-Vi.