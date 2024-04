Destaque do Vitória, Mateus Gonçalves celebra vantagem construída pela final do Baiano

Neste sábado, o Vitória conseguiu um importante resultado pela partida de ida da final do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro, de virada, bateu o Bahia por 3 a 2, dentro do Barradão. Autor de dois gols no duelo, Mateus Gonçalves comemorou a vantagem e alfinetou 'favoritismo' do Tricolor.

"Final os nervos estão sempre à flor da pele. É um grupo muito trabalhador o nosso time. O Bahia, em todo o momento, sempre se dizia o favorito. Tem o jogo de volta ainda, porém o futebol é dentro de campo. E nosso time com humildade, muito trabalho. Principalmente eu. Estou sempre trabalhando, aguardando a oportunidade. Tento aproveitar da melhor maneira", começou o atacante.

O jogador, apesar da vantagem de um gol, ressaltou que ainda tem muito trabalho pela frente e assegurou 'pés no chão'.

"É um sentimento de felicidade. Porém é aquilo que falo: quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Chegou nesse momento especial. Muito feliz, mas pés no chão. Temos o segundo jogo ainda para brigar pelo título", concluiu o jogador do Vitória.

O duelo de volta será no próximo domingo (7), na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília).