Da segunda divisão a Sul-Americana: conheça o Racing-URU, adversário do Corinthians nesta terça-feira

O Corinthians inicia nesta terça-feira sua trajetória na Copa Sul-Americana. O Timão viaja até Montevidéu, no Uruguai, para encarar o Racing-URU, no estádio Centenário.

Tradicional time do futebol uruguaio, o Racing-URU será o primeiro adversário do Corinthians na Sul-Americana. Com isso, preparamos um raio-x com algumas informações da equipe, como sua história, momento na temporada, principais jogadores entre outras.

Reconstrução, títulos na segunda divisão e Sul-Americana

Fundado em 1919, o Racing Club de Montevidéu não está no mesmo patamar de times como Peñarol e Nacional, gigantes do futebol uruguaio, mas vem em ascensão nos últimos anos. A equipe voltou à elite nacional em 2023, após conquistar a segunda divisão em 2022. Desde então, o clube atravessa um momento de reconstrução.

Historicamente, o Racing-URU é figurinha carimbada nas duas divisões do futebol no Uruguai. A equipe é a terceira maior campeã da história da segunda divisão, com seis conquistas (1954/55, 1957/58, 1973/74, 1988/89, 2007/08 e 2022). Todavia, o clube ainda não faturou o título da elite nacional.

Foto: Divulgação / Racing Club