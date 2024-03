Conheça Dieguinho, meia de 16 anos inscrito pelo Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians divulgou neste sábado a lista dos jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Uma das novidades da lista é a presença do jovem meia Dieguinho, de apenas 16 anos, das categorias de base do Timão.

Nascido no dia 16 de setembro de 2007, Dieguinho é considerado uma das promessas da base corintiana. O jovem integra atualmente o time Sub-17 do clube.

Dono da camisa 7 no Sub-17, Dieguinho realizou neste sábado seu primeiro treino com o elenco profissional do Corinthians. Segundo o portal Meu Timão, o meia possui contrato com o clube paulista até fevereiro de 2025.

Além de Dieguinho, o Corinthians inscreveu para competição continental outros atletas que atuaram pelo Sub-17 em 2023. O goleiro Matheus Corrêa, o lateral Guilherme Pellegrin, os meias Luiz Gustavo e Yago, e os atacantes Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Kauã e Luiz Fernando foram inscritos pelo Timão.

Contando estes e outros jovens da base, o técnico António Oliveira inscreveu, ao todo, 50 jogadores para a disputa da Sul-Americana.

O Corinthians estreia na Sul-Americana na próxima terça-feira, diante do Racing-URU, às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. O Timão, que está no grupo F, também vai enfrentar Nacional-PAR e Argentinos Juniors-ARG na primeira fase do torneio.