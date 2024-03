Corinthians treina bola parada em penúltima atividade antes de jogo na Sul-Americana

O Corinthians realizou, na manhã deste domingo (31), o penúltimo treino antes da estreia na Copa Sul-Americana, contra o Racing-URU. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico António Oliveira comandou trabalho tático e de bolas paradas.

Inicialmente, os atletas realizaram uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado. Depois, o treinador do Timão promoveu um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Na sequência, houve também atividade tática com a equipe.

O Alvinegro volta aos treinamentos nesta segunda-feira, novamente de manhã, para encerrar a preparação para o jogo da próxima terça-feira. A delegação corintiana viaja rumo a Montevidéu no período da tarde.

Na busca pelo título inédito da Sul-Americana, o Corinthians encara o Racing-URU, às 21h30 (de Brasília) do dia 02 de abril, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Além do rival da estreia, o Timão também enfrenta Nacional-PAR e Argentinos Juniors-ARG na primeira fase do torneio continental. A equipe alvinegra está no Grupo F da competição.