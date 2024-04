Carille explica desejo por final Santos e Palmeiras: 'Enfrentar o melhor'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Fábio Carille explicou sobre o desejo que tinha de enfrentar o Palmeiras na final. A declaração foi dada na coletiva após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Alviverde, no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista.

Não foi de raiva, de nada disso. É um time que está há quatro anos junto. A vontade era a de enfrentar o melhor. Na minha avaliação, os dois melhores da competição chegaram na final. No início, achava que o Santos fosse classificar, mas fomos melhorando, melhorando... Até as oitavas chegamos muito bem. É um grupo que responde quando precisa

Fábio Carille

Prega humildade: "Falei para todos no vestiário, para a parte diretiva, que queria chegar na final contra o Palmeiras e aconteceu. É continuar com humildade, respeito, trabalhar bastante essa semana, ver o que tem para melhorar, para confirmarmos o segundo jogo. Fazermos um jogo consistente e, quem sabe, buscar um título lá dentro".

Poderia ter ganho de mais?: "Temos que olhar os dois lados. Se tivéssemos caprichado mais, poderíamos ter feito outro, mas por outro lado, o Palmeiras criou também. Bola área, buscando o lado o tempo todo. É um jogo consistente do Palmeiras o tempo todo. Saio satisfeito com o resultado. O 1 a 0, numa fase dessa, é de muita importância".

Jogo no sintético do Allianz: "Agora é começar a projetar. Sabemos que eles são muito fortes em casa. É um jogo diferente, a bola rola mais por ser sintético, mas na questão da pressão, o nosso time é experiente e saber lidar com esses momentos".