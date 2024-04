Carille comemora vantagem do Santos na final e analisa queda de rendimento no segundo tempo

O técnico Fábio Carille ficou satisfeito com o desempenho do Santos na vitória sobre o Palmeiras, neste domingo, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Com o resultado de 1 a 0 na Vila Belmiro, o Peixe pode empatar na volta para garantir o título estadual.

Carille comemorou a ligeira vantagem do Santos, apesar de mostrar respeito ao time alviverde. Ele crê que o fato de ter saído na frente, ainda que com um placar pequeno, foi "importante" para a equipe.

"Estamos enfrentando um dos melhores times dos últimos anos. Temos que ter humildade, respeito, mas a vantagem é importante. Mínima, mas importante. Vamos continuar com humildade para melhorar o que precisamos melhorar e, quem sabe, ganhar o título lá"

O treinador reconhece que o Peixe caiu de rendimento na etapa final, após o gol de Otero. Ele também acredita que o time poderia ter caprichado mais, mas elogiou o comportamento defensivo da equipe, que soube conter o ímpeto do Palmeiras e segurou a vantagem.

"Vamos olhar os dois lados. Se a gente ataca um pouco mais, poderíamos ter feito o segundo. Mas o Palmeiras também estava atacando e poderia fazer o gol. Nesta fase da competição, o resultado de 1 a 0 é muito importante para nós", avaliou o comandante.

"A caída nossa no segundo tempo não coloco no Morelos ou no Cazares, acho que deixamos de jogar um pouco. Poderíamos sair no tiro de meta curto, mas começamos a disparar a bola para frente e aí acaba não potencializando os dois atacantes. Tentei falar com o João Paulo, com os zagueiros, mas com o barulho do estádio não deu. É difícil manter a intensidade do primeiro tempo no segundo, mas conseguimos superar e suportar essa pressão do Palmeiras", acrescentou.

Após colocar o Santos de volta à final do Paulistão após oito anos, Carille também falou sobre a ida de Neymar à Vila Belmiro. O astro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira compareceu ao estádio e entrou em campo com a taça do torneio nas mãos, pouco antes da bola rolar.

"É um nome muito grande do futebol mundial. Muito se fala, se critica, mas é craque, é diferente. Fez o que fez no Santos, no Barcelona, PSG. Quando fiquei sabendo, gostei da ideia para incediar o estádio. Eu não vi ele entrando no campo com a taça, mas deve ter sido uma festa muito grande. Passou rápido ali pelo vestiário, foi ótimo. É um nome muito grande, que pode mexer com os jogadores, desconcentrar", disse o técnico.

Ao contrário do Palmeiras, que entrará em campo durante a semana pela Libertadores, o Santos terá tempo para treinar e descansar. O segundo jogo da final está marcado para domingo que vem, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Peixe pode ser campeão com um empate ou, claro, em caso de vitória. Já uma derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Se o Palmeiras vencer por dois ou mais gols, o time alvinegro ficará com o vice.