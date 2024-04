Campinas surpreende o Cruzeiro nas quartas da Superliga; Minas bate o Guarulhos

As quartas de final da Superliga masculina de vôlei começaram com um resultado que, na teoria, não era nada esperado. Melhor campanha da fase de classificação, o Sada Cruzeiro acabou derrotado neste domingo pelo Vôlei Renata Campinas, oitavo colocado.

O time paulista teve amplo domínio em quadra e venceu por 3 sets a 0 no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG). As parciais do duelo foram de 25-19, 27-25 e 25-22.

O ponteiro Maurício Borges foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei. "Acho que felizmente a gente conseguiu impor nosso ritmo hoje. O Cruzeiro não tem o que falar, é um time muito completo, nós conseguimos impor nosso ritmo de saque, nossa virada de bola, tem mais jogo em casa. Vamos aproveitar, descansar, estudar para o próximo jogo que é bem importante para a gente. A gente impôs nosso ritmo de saque forte igual a gente treina, tem buscado essa nossa melhora, Está ai nosso resultado", comentou.

Para assegurar a vaga na semifinal, o Campinas necessita de mais uma vitória. Já o Sada Cruzeiro deve ganhar para forçar o terceiro jogo. A partida 2 das quartas de final será realizada no Ginásio do Taquaral, em Campinas, na quinta-feira, às 18h30.