Botafogo x Boavista: horário e onde assistir à final da Taça Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Boavista se enfrentam hoje (31), no Nilton Santos, pelo segundo jogo da final da Taça Rio — torneio disputado entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação no primeiro turno.

A partida terá transmissão da BandSports. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Alvinegro goleou por 4 a 0 no primeiro encontro. O jogo foi no Elcyr Resende, em Saquarema, os gols do jogo foram marcados por Tiquinho Soares (duas vezes), Júnior Santos e Yarlen.

A decisão sofreu alteração nas datas. Estava previsto para acontecer nos dois fins de semana, mas o Alvinegro pediu a mudança por compromissos na Libertadores.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Kauê, Marlon Freitas e Raí; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias (interino)

Boavista: André Luiz; Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini; Mateus Ludke, William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Alyson; Jeffinho e Matheus Lucas. Técnico: José Quadros (interino)

Botafogo x Boavista - final Taça Rio

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 31 de março de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Transmissão: BandSports