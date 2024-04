Botafogo volta a vencer o Boavista e conquista a Taça Rio

O Botafogo confirmou o título da Taça Rio com uma nova vitória sobre o Boavista. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Fogão ganhou por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. O duelo marcou o retorno de Luiz Henrique, Jeffinho e Patrick de Paula.

A Taça Rio reuniu do quinto ao oitavo colocado da fase de classificação do Campeonato Carioca, com o prêmio de dar ao campeão uma vaga para a Copa do Brasil de 2025. O Fogão fatura o 'torneio de consolação' pelo segundo ano seguido, mas com o clima leve, fruto da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

O Botafogo encaminhou o título da Taça Rio no jogo de ida, quando fez 4 a 0. Com a vantagem construída e de olho no jogo da Libertadores, o interino Fábio Matias poupou o time neste domingo. Ele ainda pôde usar a partida para dar ritmo a Rafael, novamente titular depois de quase nove meses, e Luiz Henrique, que voltou de lesão após um mês e meio, além de Jeffinho, que entrou no intervalo, e Patrick de Paula.

Com gols de Tchê Tchê e Kauê, Fogão vence o Boavista no Nilton Santos. ?? QUARTA-FEIRA tem estreia do Glorioso na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jpDMvNdvWX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2024

O Fogão, agora, estreia na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Botafogo recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília). Além disso, o clube carioca vive a expectativa pela chegada do técnico português Artur Jorge, contratado para a sequência da temporada. Contudo, Matias deve comandar o time na quarta.

O duelo entre Botafogo e Boavista

O Fogão chegou logo aos três minutos. Rafael ficou em boas condições pela direita, após receber de Luiz Henrique. Contudo, em vez de chutar, ele tentou cruzar e errou. O Boavista respondeu três minutos depois. Ryan Guilherme finalizou e Igo Gabriel defendeu.

Aos 15, a dobradinha entre Luiz Henrique e Rafael apareceu novamente. O atacante achou um bom passe para o lateral. Desta vez, ele chutou cruzado, mas errou o alvo, em lance de perigo. Três minutos depois, Matheus Lucas não conseguiu completar cruzamento da direita.

O Fogão chegou novamente aos 28 minutos. Raí cobrou falta para Kauê. Ele finalizou e André Luiz fez boa defesa. Dois minutos depois, Matheus Nascimento chutou da intermediária e obrigou André Luiz a salvar o Boavista.

Aos 35, Tchê Tchê recebeu na meia-lua e acertou a trave. André Luiz precisou trabalhar novamente quatro minutos depois. Raí, pela esquerda, emendou e viu o goleiro mandar para escanteio. Aos 46, Luiz Henrique fez grande jogada na área, mas Matheus Nascimento não conseguiu completar o cruzamento.

ENTROSAMENTO DESDE A BASE! ??????? Matheus Nascimento deixa Kauê em ótimas condições de finalizar dentro da área, meio-campista bate colocado e marca para o Fogão. GOLAÇO, CRIAS! ???? #VamosBOTAFOGO ? @CanalGOATBR pic.twitter.com/keu3NzVA6c ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2024

No intervalo, Fábio Matias tirou Rafael e Luiz Henrique. Damián Suárez e Jeffinho, que não atuava desde o início do mês, entraram. Aos dois minutos, Tchê Tchê chutou e William Oliveira, na área, bloqueou a finalização com a mão. Pênalti. O próprio Tchê Tchê bateu e abriu o placar: 1 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Aos nove, Raí quase ampliou. Na área, ele buscou colocar no canto esquerdo, mas errou por pouco. O Boavista quase empatou. Ryan Guilherme fez grande jogada, mas chutou na trave. No rebote, Matheus Lucas chutou e Igo Gabriel salvou. O Fogão castigou no minuto seguinte. Após jogada pela direita, Matheus Nascimento aparou para Kauê. Ele finalizou e fez 2 a 0.

O Boavista voltou a assustar, mas viu Igo Gabriel aparecer bem em uma finalização de fora da área e também de dar sorte ao ver chute de Crystopher ir para fora. Fábio Matias promoveu mais um retorno no Botafogo. Patrick de Paula, 400 dias depois, voltou a jogar. Ele não atuava desde 25 de fevereiro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.

Aos 38, Patrick de Paula emendou da entrada da área. André Luiz espalmou. O Botafogo, com retornos importantes, carimbou o título da Taça Rio e agora foca na sequência da temporada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2X0 BOAVISTA

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 31/03/2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Hugo Filemon Soares Pinto



VAR: Rodrigo Nunes de Sá



Cartão amarelo: Luiz Henrique (Botafogo) e William Oliveira, Wellington e André Luiz (Boavista)



Gols:



Botafogo: Tchê Tchê, aos 3? do 2ºT, e Kauê, aos 11? do 2ºT

BOTAFOGO: Igo Gabriel; Rafael (Damián Suárez), Bastos, Kawan e Devid; Breno (Newton), Tchê Tchê, Kauê (Patrick de Paula) e Raí; Luiz Henrique (Jeffinho) e Matheus Nascimento (Janderson). Técnico: Fábio Matias.

BOAVISTA: André Luiz; Sheldon, Mizael Monteiro e Pablo Maldini; Mateus Ludke, William Oliveira, Léo Costa (Erick Flores), Ryan Guilherme (Matheus Alessandro), Crystopher e Wellington (Elivelton); Matheus Lucas (Cristian). Técnico: José Quadros.