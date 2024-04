Botafogo: Patrick de Paula chora em retorno aos gramados após 400 dias

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Patrick de Paula retornou aos gramados e se emocionou. O jogador não conteve as lágrimas ao apito final do duelo do Botafogo com o Boavista, na noite de hoje (31), no Nilton Santos, na final da Taça Rio.

"Só eu e minha família [sabemos como foi esse período]. Foi bastante oração da minha mãe também, que me ajuda muito. Foi difícil, foi doloroso porque eu lembro de quando eu caí no jogo... Sabia que tinha machucado, mas queria saber a gravidade, e aí veio a notícia que tinha de operar e ficar esse tempo todo fora", disse, à BandSports.

O que aconteceu

O meia foi acionado por Fabio Matias aos 24 minutos do segundo tempo. Ele entrou na vaga de Breno, e participou de algumas jogadas.

Patrick de Paula ficou 400 dias afastado dos campo para se recuperar de grave lesão. A última partida tinha sido em fevereiro do ano passado.

A emoção de quem lutou demais pra voltar a campo e hoje foi abraçado pela torcida alvinegra. Vamos juntos por grandes objetivos, PK! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/MLKwre5Y0b -- Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2024

O jogador foi uma das primeiras contratações da Era Textor no Alvinegro. Ele foi anunciado em março de 2022, após o Botafogo investir 6 milhões de euros, em torno de R$ 33 milhões, por 50% dos direitos. Ele tem vínculo até o fim de 2026.

O confronto com o Boavista teve outros retornos ao Glorioso. Luiz Henrique e Jeffinho, que estavam fora desde fevereiro, atuaram nesta noite.